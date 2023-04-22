Срочно эвакуируют 3000 человек: россияне сбросили на Белгород еще одну бомбу

В России в городе Белгороде, где недавно взорвалась авиабомба, обнаружили еще одну.
Как сообщает Baza, из ближайших многоэтажек эвакуировали более 3 тысяч человек.
Авиабомбу обнаружили недалеко от улицы Шаландина, недалеко от места взрыва первой.
"Оперштаб принял решение эвакуировать 17 многоэтажек в радиусе 200 метров. За жителями выехали 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения", - пишет издание.
Взрыв в Белгороде
Поздно вечером в четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел взрыв. На улице в одном из районов появилась большая воронка - асфальт буквально вывернуло наизнанку. Повреждены автомобили и часть жилого дома. Есть пострадавшие.
Причиной взрыва в Белгороде Министерство обороны РФ назвало "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.
Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование.
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