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Срочно эвакуируют 3000 человек: россияне сбросили на Белгород еще одну бомбу

Мария Тупик
22 апреля 2023, 14:42 обновлено 22 апреля, 15:06
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Авиабомбу обнаружили недалеко от улицы Шаландина, недалеко от места взрыва первой.
Белгород
Белгород / скриншот, Известия

В России в городе Белгороде, где недавно взорвалась авиабомба, обнаружили еще одну.

Как сообщает Baza, из ближайших многоэтажек эвакуировали более 3 тысяч человек.

Авиабомбу обнаружили недалеко от улицы Шаландина, недалеко от места взрыва первой.

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"Оперштаб принял решение эвакуировать 17 многоэтажек в радиусе 200 метров. За жителями выехали 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения", - пишет издание.

Белгород

Взрыв в Белгороде

Поздно вечером в четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел взрыв. На улице в одном из районов появилась большая воронка - асфальт буквально вывернуло наизнанку. Повреждены автомобили и часть жилого дома. Есть пострадавшие.

Причиной взрыва в Белгороде Министерство обороны РФ назвало "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование.

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