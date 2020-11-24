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США нанесли новый санкционный удар по России

24 ноября 2020, 19:54

В США ввели санкции против трех российских компаний. ​

В США объявили о введении санкций против трех российских компаний / Reuters

В Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.​

Как сообщается на сайте Федерального реестра, санкции начали действовать с 6 ноября 2020 года.

Санкционные меры подразумевают запрет на заключение контрактов с фигурантами списка для закупки любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны структур правительства США.​

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Ограничения введены против компаний Авиазапчасть, АО Элекон и Nilco Group, а также любых их дочерних структур.

Кроме того, введен запрет на продажу оружия, военных услуг и технологий, а также выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие законодательства об экспортном контроле.

Кроме российских компаний в списке также значатся два китайских предприятия.

Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • Минфин США 19 ноября внес две российские компании в список санкций по КНДР. Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи".
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • В Администрации США решили включить в список санкций против России Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

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