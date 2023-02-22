США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg

Пентагон официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition.

США поставят Украине системы для создания управляемых бомб / Фото ОП, Википедия

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии 72 км. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на лица, связанные с производством оружия.

Издание отмечает, что Пентагон официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition. Озвучивалось лишь, что "точные авиационные боеприпасы" включены в помощь в размере $1,85 млрд.

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При этом источники Bloomberg подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов осуществляет компания Boeing.

20 января компания Boeing получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.

Что такое JDAM Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") во всепогодные корректируемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы, пишет Википедия. Комплект разработан в США. Первый из них выпущен в 1997 году фирмой Boeing. Программа разработки JDAM является объединённой программой ВВС США и ВМС США. JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием. Принцип действия JDAM отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли (например, непрозрачность атмосферы вследствие пылевой бури). Во время операции НАТО против Югославии бомбардировщики B-2 Spirit с базы ВВС США Уитман, штат Миссури, в ходе операции сбросили более 650 бомб типа JDAM на объекты в Сербии. Было поражено 78% намеченных целей, при этом показатель надежности составил 96%.

Военная помощь Украине

Немецкий концерн Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля, а 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.

Украина получит от Франции легкие танки AMX-10 RC. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, тренировки украинских военных уже заканчиваются.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что западный мир уже созрел для передачи Украине военной авиации. Вопрос решится в течение 1-2 месяцев. Киев намерен бороться за получение 50 истребителей, со временем будут идти переговоры о передаче более 100 самолетов. Каждая страна способна дать 10-15 самолетов.

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