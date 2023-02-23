Ссора между Шойгу и Пригожиным выгодна Украине - Буданов

Кирилл Буданов заявил, что конфликт между главой Минобороны РФ Шойгу и главарем частной военной компании "Вагнера" Пригожиным выгоден для Украины.

Шойгу, Пригожин, Буданов / коллаж фото УНИАН и Википедия

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что конфликт между главой Минобороны страны-агрессора, РФ, Сергеем Шойгу и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным играет на руку Украине. Об этом украинский офицер сообщил в интервью "Украинской правде".

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР особо отметил, что готов помочь Пригожину и Шойгу ‒ так, чтобы они постепенно уничтожили один другого

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Буданов заявил, что снятие генерала Сергея Суровикина с должности командующего оккупационными войсками против Украины стало результатом интриг начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова (известного ставленника Шойгу), который умело повесил на того "всех собак".

"Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Только из-за Суровикина — страшные потери РФ. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии", — подытожил он.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) предполагают, что Пригожин перешел в информационное наступление против российских военных "элит".

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - пишут в ISW.

Война России против Украины: