УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

22 февраля 2023, 21:27
Трансгендерную женщину не выпустили из России, так как она является носителем государственной тайны.
трансгендерный экс-капитан ФСБ
В РФ задержали трансгендерного капитана ФСБ / Коллаж фото из соцсетей

В России задержали бывшего капитана ФСБ РФ Александра Чумакова, который во время полномасштабной войны превратился в девушку и стал Екатериной Майерс. Об этом сообщает Осторожно, Media.

Сообщается, что у трансгендерной женщины раньше была жена и ребенок. До смены пола Чумаков работал в пограничной службе ФСБ и уволился со службы в конце 2021 года. Свой пол он сменил летом 2022 года.

В декабре 2022 года уже Екатерина Майерс пыталась выехать из РФ якобы в отпуск в Мексику. Тогда в пограничной зоне РФ девушку продержали 10 часов, после чего отправили домой. Её не выпустили из страны, так как она якобы является носителем государственной тайны. Покидать страну ей запрещено до 2026 года.

видео дня

Когда полиция пришла с обыском в её квартиру, то там изъяли личный дневник трансгендерной женщины, протоколы заседаний, ЛГБТ-литературу и флакон гормонами, которые Екатерина принимала после смены пола. После это Майерс отвезли в следственный изолятор.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

Реклама
17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

Реклама
15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

14:14

Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужноВидео

14:13

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

14:03

Украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять