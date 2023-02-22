Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

Трансгендерную женщину не выпустили из России, так как она является носителем государственной тайны.

В РФ задержали трансгендерного капитана ФСБ / Коллаж фото из соцсетей

В России задержали бывшего капитана ФСБ РФ Александра Чумакова, который во время полномасштабной войны превратился в девушку и стал Екатериной Майерс. Об этом сообщает Осторожно, Media.

Сообщается, что у трансгендерной женщины раньше была жена и ребенок. До смены пола Чумаков работал в пограничной службе ФСБ и уволился со службы в конце 2021 года. Свой пол он сменил летом 2022 года.

В декабре 2022 года уже Екатерина Майерс пыталась выехать из РФ якобы в отпуск в Мексику. Тогда в пограничной зоне РФ девушку продержали 10 часов, после чего отправили домой. Её не выпустили из страны, так как она якобы является носителем государственной тайны. Покидать страну ей запрещено до 2026 года.

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Когда полиция пришла с обыском в её квартиру, то там изъяли личный дневник трансгендерной женщины, протоколы заседаний, ЛГБТ-литературу и флакон гормонами, которые Екатерина принимала после смены пола. После это Майерс отвезли в следственный изолятор.