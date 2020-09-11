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Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят

11 сентября 2020, 15:17

Белорусский и российский лидеры встретятся в курортном городе.

Лукашенко и Путин встретятся в Сочи
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи / GettyImages

Президенты Беларуси и Российской Федерации – Александр Лукашенко и Владимир Путин – встретятся не в Москве.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в российском городе Сочи, пишет RT на русском, ссылаясь на сведения Кремля.

В Кремле уточнили, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между Беларусью и РФ, сообщает РИА Новости.

"…В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", – узнало агентство.

  • Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко 14 сентября посетит Москву с рабочим визитом для встречи с президентом России.
  • Спикер Путина уточнил, что по итогам встречи не планируется подписание каких-то документов.

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