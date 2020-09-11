Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи / GettyImages

Президенты Беларуси и Российской Федерации – Александр Лукашенко и Владимир Путин – встретятся не в Москве.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в российском городе Сочи, пишет RT на русском, ссылаясь на сведения Кремля.

В Кремле уточнили, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между Беларусью и РФ, сообщает РИА Новости.

"…В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", – узнало агентство.