Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят

Белорусский и российский лидеры встретятся в курортном городе.
Президенты Беларуси и Российской Федерации – Александр Лукашенко и Владимир Путин – встретятся не в Москве.
Встреча Путина и Лукашенко состоится в российском городе Сочи, пишет RT на русском, ссылаясь на сведения Кремля.
В Кремле уточнили, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между Беларусью и РФ, сообщает РИА Новости.
"…В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", – узнало агентство.
- Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко 14 сентября посетит Москву с рабочим визитом для встречи с президентом России.
- Спикер Путина уточнил, что по итогам встречи не планируется подписание каких-то документов.
Автор: Екатерина Присяжнюк