Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

По данным СМИ, Урсула фон дер Ляйен сказала Байдену, что не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

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Байден хочет, чтобы генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен - The Telegraph / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала следующим генеральным секретарем НАТО.

Сейчас пост генсека Альянса занимает Йенс Столтенберг. Его каденция должна была завершиться в конце сентября 2023 года, но 4 июля союзники по НАТО договорились о продлении его полномочий еще на год, пишет The Telegraph.

Источник в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен сменить Столтенберга на этой должности.

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По словам другого источника, за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили крепкие связи на фоне реализации общих проблем по вопросам Китая, Украины и климата. Свободно владея французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона.

В частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед этим бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявляла его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

СМИ также писали, что после ухода нынешнего Генсека НАТО Йенса Столтенберга с поста его возможным преемником может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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