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Стало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе

15 мая 2021, 19:42
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Россия рассматривает вариант, при котором жители ОРДЛО проголосуют на выборах в Госдуму в цифровом варианте.

Государственная Дума, Госдума
Россия предлагает жителям оккупированного Донбасса проголосовать в Ростовской области / Reuters

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, могут проголосовать на территории России – в Ростовской области. При этом россияне изучают возможность организации голосования в цифровом формате для данной категории лиц. Об этом завил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщает ТАСС, чиновник рассказал о том, что решение о голосовании жителей ОРДЛО в Ростовской области уже обсуждается. Вполне возможен сценарий цифрового участия в голосовании.

"Я знаю, что решение обсуждается. Подходы, которые сегодня формируются, предполагают возможность голосовать - по крайней мере это обсуждается - и в цифровом формате, и придя на избирательный участок. Мы готовимся к любому варианту событий", - подчеркнул Голубев.Читайте такжеЗачем украинцам из ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму

Напомним, 22 марта на сайте российской партии Справедливая Россия – за правду появилась информация о том, что парламентская политическая сила намерена создать офис в оккупированном Донецке. На базе представительства партия планирует организовать консультационный прием для жителей оккупированного Донбасса по вопросам предоставления гражданства РФ и реализации их "избирательных прав".

Выборы в Госдуму РФ в оккупированном Донбассе

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