Стало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе

Россия рассматривает вариант, при котором жители ОРДЛО проголосуют на выборах в Госдуму в цифровом варианте.
Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, могут проголосовать на территории России – в Ростовской области. При этом россияне изучают возможность организации голосования в цифровом формате для данной категории лиц. Об этом завил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как сообщает ТАСС, чиновник рассказал о том, что решение о голосовании жителей ОРДЛО в Ростовской области уже обсуждается. Вполне возможен сценарий цифрового участия в голосовании.
"Я знаю, что решение обсуждается. Подходы, которые сегодня формируются, предполагают возможность голосовать - по крайней мере это обсуждается - и в цифровом формате, и придя на избирательный участок. Мы готовимся к любому варианту событий", - подчеркнул Голубев.Читайте такжеЗачем украинцам из ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму
Напомним, 22 марта на сайте российской партии Справедливая Россия – за правду появилась информация о том, что парламентская политическая сила намерена создать офис в оккупированном Донецке. На базе представительства партия планирует организовать консультационный прием для жителей оккупированного Донбасса по вопросам предоставления гражданства РФ и реализации их "избирательных прав".
Выборы в Госдуму РФ в оккупированном Донбассе
- Организация Восточная правозащитная группа 28 марта сообщила, что оккупационные администрации в ОРДЛО получили задание из Кремля подготовить избирательные участки на оккупированном Донбассе с целью проведения выборов в Госдуму, которые должны состояться 19 сентября 2021 года.
- Секретарь партии Единая Россия Андрей Турчак 10 мая сказал о том, что граждане РФ, проживающие на захваченных районах Донбасса, смогут принять участие в выборах в Госдуму. По его словам, в ОРДЛО получат право проголосовать около 500 тысяч избирателей.