Стало известно о планах по срыву инаугурации Байдена

Участники Qanon хотели выдать себя за бойцов Нацгвардии и сорвать инаугурацию Байдена - СМИ / Фото Reuters

Участники конспирологической организации QAnon планировали замаскироваться под служащих Национальной гвардии в Вашингтоне. Они интересовались проблемными аспектами сферы безопасности в городе, что может говорить об их намерении сорвать инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена.

Как сообщает The Washington Post во вторник, 19 января, Федеральное бюро расследований узнало информацию, согласно которой участники Qanon под видом бойцов Нацгвардии США планировали сорвать церемонию вступления Джо Байдена на пост главы государства.

"В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - отмечает WP со ссылкой на доклад американской разведки.

Кроме того, экстремисты интересовались проблемой городской сферы безопасности, что может говорить о их планах по срыву мероприятий по инаугурации Байдена.

Справка

QAnon – американская теория заговора, участники которой верят, что президент США Дональд Трамп борется с "кликой сатанистов-педофилов". По мнению последователей движения, в клику якобы входят лидеры Демократической партии США, а также бизнесмены и знаменитости, пытающиеся захватить Америку и мир. Адепты QAnon считают, что Трамп должен побороть клику путем арестов и казней.

Инаугурация Байдена