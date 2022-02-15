Статус Донбасса и новые выборы: Шольц рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Олаф Шольц в Москве / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях.

Кроме того, по словам Шольца, будут обсуждать законопроект об изменениях в Конституцию Украины.

"Мы едины во мнении, что нормандский формат является и в дальнейшем важнейшим форматом по разрешению этого конфликта. Здесь необходимы подвижки и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты по статусу Донбасса, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка", - отметил Шольц.

Что еще заявил Шольц после встречи с Путиным

Шольц сказал, что срочно необходима деэскалация вокруг Украины, поскольку война не должна начаться.

Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны, мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для всех.

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Шольц заявил, что для РФ агрессия будет иметь последствия, а дальнейшие переговоры с ней могут иметь место только при неприкосновенности границ.

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Встреча Зеленского и Шольца в Киеве

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, провел переговоры в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Диалог состоялся на фоне сообщений об угрозе военного вторжения России на территорию Украины.

Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, ситуацию с газопроводом Северный поток-2, предоставления финансовой помощи Киеву от Берлина, гарантии безопасности для Украины и другие темы. Переговоры продлились почти 2 часа.

По словам Шольца, Зеленский пообещал предоставить документы по имплементации "особого статуса" Донбасса и выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Зеленский призвал олигархов и депутатов вернуться на территорию Украины в течение 24 часов. Иначе государство примет соответствующие "серьезные выводы".

Шольц рассказал о том, что в Германии изучают вопрос предоставления оружия Украине, однако о каких-либо решениях в Берлине говорить пока не готовы.

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