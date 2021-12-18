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Ставка Путина и уступки Запада: в России назвали сценарий Москвы после диалога с Байденом

18 декабря 2021, 06:47
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Реальная политика России отличается от жесткой риторики, считает Николай Полозов.

Владимир Путин
Путин продолжит оказывать давление на Запад - адвокат / Reuters

Реальная политика Москвы отличается от жесткой риторики о присутствии НАТО у границ и красных линиях. Уже сейчас можно увидеть последствия разговора главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в ходе которого американская сторона наверняка предупредила российское государство о последствиях в случае удара. Напряжение снизится, однако Путин продолжит давить на Запад с целью получения каких-либо уступок. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва действует по принципу, согласно которому первый удар не будет нанесен из-за ожидания последующего ответа. О последствиях агрессивной политики Байден мог сказать Путину во время переговоров.

Читайте такжеОтвет за НАТО: Украина выдвинула Кремлю жесткий ультиматум"Важно понимать, что Путин и Кремль действуют по принципу дворового хулигана, который подбегает, замахивается и пытается напугать. Но при этом бить он не будет, понимая, что может получить в ответ. Во время разговора Байдена с Путиным, я полагаю, Джо Байден подробно и популярно объяснил, что будет, если Россия нанесет удар", - считает адвокат.

По его словам, серьезная риторика Москвы по Североатлантическому альянсу и границам не соответствует реальной политике. Подтверждением тому являются последствия разговора в реакции России.

"И вся эта грозная риторика о том, что нельзя переходить "красные линии", что недопустимо присутствие НАТО у российских границ и так далее остается риторикой, потому что реальная политика существенно отличается от тех грозных заявлений, которые изначально делались. В данном случае мы видим последствия этого разговора в реакции Кремля", - добавил правозащитник.

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Как полагает адвокат, ситуация стабилизируется, однако Кремль будет продолжать давить на Запад с целью получения определенных преференций.

Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg"Разрядка будет, но Путин хочет максимально продавить свои условия. Поэтому в конечном счете он не будет отпускать напряжение, он все равно будет каким-то образом манипулировать, заставляя Запад идти на какой-то компромисс", - подчеркнул Николай Полозов.

Проект договоров РФ и США по "гарантиям безопасности"

МИД России 17 декабря опубликовал два документа, которые были переданы на рассмотрение Вашингтона. Это проект договора США и РФ о гарантиях безопасности и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности Америки, России и НАТО. Россияне ожидают переговоров с американцами по данным инициативам.

В документах речь идет о том, что Россия предлагает закрепить нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вести переговоры по европейской безопасности с Россией без участия ЕС и стран-партнеров. Вашингтон не пойдет на уступки в вопросах, связанных с суверенной политикой государств самостоятельно определять свой внешнеполитический путь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в организации уже получили документ от РФ. По его словам, вопросы европейской безопасности должны обсуждаться, в том числе, и с Украиной. По его словам, Россия должна снизить напряженность в отношениях с Киевом перед тем, как запустить такой диалог.

viber
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