Ставки на этой войне растут: как западные РСЗО изменят войну Украины и РФ - Sky News

Как западные РСЗО изменят войну Украины и РФ - Sky News / Генштаб ВСУ / Википедия

Ракетные системы залпового огня производства США и Великобритании как таковые ничуть не изменят правила игры в российско-украинской войне, но официальный Киев полагает, что поставки такого оружия помогут переломить ход войны в его пользу. С таким заявлением выступил Алистер Банколл ‒ специальный корреспондент британского канала Sky News в Украине.

"Скорее всего, несколько недель истекут, прежде чем мы сможем увидеть, какое влияние оказывают РЗСО. Но понятно одно ‒ понемногу ставки в войне повышаются", – говорит он.

По мнению Банколла, предоставление РСЗО Киеву – очень важное решение со стороны официальных Лондона и Вашингтона. Оно же, вдобавок, указывает на то, как правительства этих стран "вовлечены в этот конфликт".

РСЗО уничтожают цели на расстоянии до 80 километров, говорит журналист. То есть, ВСУ легко будет сжигать линии снабжения русских оккупантов и их дальнобойную артиллерию.

Украинский Кабмин активно убеждает Белый дом в том, что армия украинцев не будет использовать такие РСЗО для поражения целей на территории России. По данным Банколла, аналогичные гарантии Киев предоставил и британцам.

Логично, говорит Банколл, что Кремль встревожен поставками ВСУ такого оружия. Это понятно по тому, что кремлевская верхушка (в том числе и диктатор Путин) быстро начали угрожать ракетными ударами за передачу западных РСЗО Вооруженным силам Украины.

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Напомним, ране в Белом доме заявили, что США - после долгих колебаний - все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

1 июня руководитель Госдепа Энтони Блинкен сказал - Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Украине. Дипломат сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы - поскольку официальный Киев пообещал не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Тем временем Великобритания официально попросила США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил.

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