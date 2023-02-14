Стратегически, оперативно и тактически: Россия уже проиграла войну и стала изгоем - генерал Милли

По словам генерала США, Россия является глобальным изгоем, а мир тем временем остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью.

Марк Милли, ВСУ / Фото Википедия, twitter.com/DefenceU

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала против Украины.

Выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином Милли заявил, что президент Владимир Путин верил, что сможет быстро победить Украину, почти год назад приказав своим войскам вторгнуться.

Кто такой Марк Милли Марк Милли — генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов, ранее — 39-й глава штаба Армии США. видео дня

"(Путин – ред.) ошибался. Украина остается свободной. Они остаются независимыми. НАТО и его коалиция никогда не были сильнее", - добавил генерал США.

По его словам, Россия является глобальным изгоем, а мир тем временем остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью.

"Кратко говоря, Россия проиграла - они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", - подчеркнул американский генерал.

Война в Украине

Как сообщал Главред, ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

При этом Байден считает, что боевые самолеты F-16 следует оставить в США и не отправлять Украине. Такой вид военной помощи существенно отличается от той, которую оказывает Вашингтон, заявил американский президент.

Тем временем журналисты CNN опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Соединенные Штаты не собираются блокировать возможные решения стран-союзников, направленные на поставки Украине истребителей F-16. Однако сам Вашингтон пока не готов передавать свою боевую авиацию Киеву.

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