Стрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцы

В результате стрельбы в РФ погибли люди / REUTERS

Стало известно число жертв в результате стрельбы, произошедшей в понедельник, 20 сентября, в Пермском университете РФ.

Восемь человек погибли при вооруженном нападении на пермский университет, сам стрелок при задержании ранен, сообщили в Следственном комитете России.

В сообщении СКР отмечается, что на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета стрельбу по окружающим утром 20 сентября открыл студент.

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.

Добавим, что по данным росСМИ, в результате стрельбы пострадали 24 человека.

Реклама

Кроме того, в Сети уже опубликовали фото предполагаемого стрелка.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

Уточняется, что он был вооружён турецким гладкоствольным ружьём Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

Как началась стрельба в Пермском университете

В понедельник, 20 сентября, в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета.

Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

При этом спасаясь, люди выпрыгивали прямо из окон.

"Манифест" стрелка: о чем он

Обнародована страница в соцсетях, где стрелок поэтапно рассказывает, как собирался устроить стрельбу. В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения).Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Что известно о судьбе пермского стрелка

По предварительной информации, напавший на вуз в Перми жив и находится в критическом состоянии.

Ранее в Сетисообщали, что напавший на пермский ВУЗ, тяжело ранен. Было опубликовано его фото.

/ t.me/bbbreaking

Позже Следственном комитете РФ уточнили, что парень, открывший стрельбу в пермском вузе, оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По другим данным после перестрелки напавший скончался на месте.

Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.