УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист Гиркин

16 мая 2022, 20:20

Войска Росгвардии заехали в Харьков даже без карт города, негодует Игорь Гиркин-Стрелков.

тероборона
Тероборона в Харькове устроила российским войскам тотальный обстрел - Гиркин / facebook.com/UkrainianLandForces

В Харькове самые большие потери войска Росгвардии России понесли в боях не с регулярными подразделениями Вооруженных сил Украины, а с Территориальной обороной города. Бойцы устраивали масштабные обстрелы оккупантов. Об этом заявил российский боевик, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

В одном из своих заявлений он сказал о том, что Росгвардия понесла серьезные потери в боях за Харьков как раз таки не с регулярными подразделениями ВСУ, а в боевых столкновениях с силами Территориальной обороны города.Читайте такжеУкраина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУ

"В Харькове, когда наша Росгвардия туда заехала, кто ей нанес самые большие потери? Регулярные ВСУ? Нет, как раз Территориальная оборона. Которая стреляла из-за углов, из-за гаражей, из окон своих и чужих квартир, с чердаков", - отметил Стрелков.

Также он добавил, что у заехавших в город российских росгвардейцев не было даже карты Харькова.

"А заехавшие даже без карт города наши росгвардейцы…прекрасно, товарищи генералы, класс. Хорошо, кто уехал, кому повезло. Кто смог вырваться. Честь и хвала. Так не воюют, понимаете?" – подчеркнул боевик.

Силы обороны Украины освобождают Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая заявил о начале контрнаступательных действий украинской армии на Харьковском и Изюмском направлениях.

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Удалось выбить оккупантов и из Циркунов, откуда российские войска обстреливали Харьков.

15 мая бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны вышли на границу Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили главнокомандующему ВСУ, президенту Владимиру Зеленскому.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) полагают, что российские войска, вероятно, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск в Харьковской области, чтобы защитить свои наземные линии связи от Белгорода до Изюма. Двигаться в данном направлении они уже не могут из-за неудач в наступлении в сторону Изюма. Согласно прогнозам специалистов, оккупанты могут окончательно уйти со своих позиций в Харьковской области. В ближайшее время может начаться контрнаступление ВСУ в районе Изюма.

Главред рекомендует:

viber
новости Харькова тероборона Росгвардия Игорь Гиркин новости Харьковщины война России и Украины
Реклама
Популярное
Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымКак посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиакаЖенский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимоЖенские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraЕвровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra "Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболевании"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболевании
Поддержите Главред

Последние новости

20:47

Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиака

20:47

Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

20:41

"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

20:36

"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в МариуполеВидео

20:20

Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУВидео

Реклама
20:20

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист ГиркинВидео

19:52

Под Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерямиВидео

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

18:30

"Очень серьезно": Грозев рассказал о тайном письме ФСБ по поводу болезни ПутинаВидео

18:29

Союзники Путина из ОДКБ отказались воевать с Россией против Украины

18:23

"Идет самый жестокий период войны": астролог назвал даты ожесточенных боев за территории УкраиныВидео

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУВидео

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

Реклама
17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

17:46

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИВидео

17:28

"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистовВидео

17:27

Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

17:21

"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в PoliticoВидео

16:59

Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерикуВидео

16:55

Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу УкраиныВидео

16:54

Кубраков обсудил с Поверенной по делам США закрытие "всех лазеек" для россии

16:54

ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на ЛуганщинеВидео

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсуВидео

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

Реклама
15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять