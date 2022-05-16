"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист Гиркин

Тероборона в Харькове устроила российским войскам тотальный обстрел - Гиркин / facebook.com/UkrainianLandForces

В Харькове самые большие потери войска Росгвардии России понесли в боях не с регулярными подразделениями Вооруженных сил Украины, а с Территориальной обороной города. Бойцы устраивали масштабные обстрелы оккупантов. Об этом заявил российский боевик, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

В одном из своих заявлений он сказал о том, что Росгвардия понесла серьезные потери в боях за Харьков как раз таки не с регулярными подразделениями ВСУ, а в боевых столкновениях с силами Территориальной обороны города.Читайте такжеУкраина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУ

"В Харькове, когда наша Росгвардия туда заехала, кто ей нанес самые большие потери? Регулярные ВСУ? Нет, как раз Территориальная оборона. Которая стреляла из-за углов, из-за гаражей, из окон своих и чужих квартир, с чердаков", - отметил Стрелков.

Также он добавил, что у заехавших в город российских росгвардейцев не было даже карты Харькова.

"А заехавшие даже без карт города наши росгвардейцы…прекрасно, товарищи генералы, класс. Хорошо, кто уехал, кому повезло. Кто смог вырваться. Честь и хвала. Так не воюют, понимаете?" – подчеркнул боевик.

Силы обороны Украины освобождают Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая заявил о начале контрнаступательных действий украинской армии на Харьковском и Изюмском направлениях.

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Удалось выбить оккупантов и из Циркунов, откуда российские войска обстреливали Харьков.

15 мая бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны вышли на границу Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили главнокомандующему ВСУ, президенту Владимиру Зеленскому.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) полагают, что российские войска, вероятно, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск в Харьковской области, чтобы защитить свои наземные линии связи от Белгорода до Изюма. Двигаться в данном направлении они уже не могут из-за неудач в наступлении в сторону Изюма. Согласно прогнозам специалистов, оккупанты могут окончательно уйти со своих позиций в Харьковской области. В ближайшее время может начаться контрнаступление ВСУ в районе Изюма.

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