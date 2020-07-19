УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Рискуете последствиями": в США пригрозили партнерам Северного потока-2

Помпео обратился с резким заявлением к партнерам России.

19 июля 2020, 21:34
Помпео
Помпео пригрозил партнерам Северного потока-2 / УНИАН

Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил компаниям-партнерам проекта Северного потока-2. Чиновник пригрозил компаниям жесткими последствиями.

Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

Помпео призвал компаниям, поддерживающим строительство российского газопровода Северный поток-2, прекратить сотрудничать и помогать проекту.

"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.
Читайте такжеВ Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США

Отметим, цель газопровода Северный поток-2 - объединить Германию и Россию через Балтийское море. Киев выступает против этого проекта, ведь после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.

Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.

Северный поток-2 Майкл Помпео новости США новости России
Сейчас вы просматриваете новость «"Рискуете последствиями": в США пригрозили партнерам Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

21:34
"Рискуете последствиями": в США пригрозили партнерам Северного потока-2
21:33
Делал громкие заявления в адрес РФ: в США умер известный конгрессмен
21:10
Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов Видео
20:48
Ушла на пастбище: под Винницей вторые сутки ищут несовершеннолетнюю
20:29
"Эффективности ноль": оккупанты бьют тревогу из-за Крымского моста
20:22
В Киеве ограничат движение из-за приезда президента Швейцарии
19:59
Кровавая стрельба в Черновцах: появилось видео с места преступления
19:36
Издевательства наемников Путина: люди вынуждены ночевать в палатках
19:24
Лозунг "Слава Украине" убрали с новой формы украинской сборной Видео
18:58
ВОЗ внесла Украину в особый список - к чему нужно готовиться Видео
18:51
Массовая переброска войск в Крым: РФ внезапно перекрыла Керченский пролив Видео
18:44
В Мукачево в ДТП погиб известный футбольный тренер с детьми Видео
18:26
Оккупанты Крыма оставили часть Симферополя без воды
18:13
"Не успел застыть": на Шулявском мосту машины поехали по свежему асфальту Видео
17:50
"+30° и выше": синоптик дала неожиданный прогноз погоды до осени Видео
17:30
Заявившая о "качестве детей" нардеп пожаловалась на низкую зарплату
17:28
Коронавирус готовит новый удар: ученый предупредил о рисках Видео
16:49
Продавать или покупать валюту: аналитики дали прогноз на неделю
16:39
После эфира с Разумковым и Тимошенко известный журналист заявил об инфицировании COVID-19 Видео
16:11
"Чего голая ходишь?": в Харькове девушка устроила "стриптиз" прямо на улице Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять