"Рискуете последствиями": в США пригрозили партнерам Северного потока-2

Помпео пригрозил партнерам Северного потока-2 / УНИАН

Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил компаниям-партнерам проекта Северного потока-2. Чиновник пригрозил компаниям жесткими последствиями.

Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

Помпео призвал компаниям, поддерживающим строительство российского газопровода Северный поток-2, прекратить сотрудничать и помогать проекту.

"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.

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Отметим, цель газопровода Северный поток-2 - объединить Германию и Россию через Балтийское море. Киев выступает против этого проекта, ведь после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.

Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.