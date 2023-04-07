Суд превращает в шоу: Трамп начинает громкую предвыборную кампанию — эксперт

Дональд Трамп использует суд в качестве сенсационного начала своей президентской кампании, уверен Максим Яли.

Дональд Трамп в суде / Скриншот NBC News

45-й американский президент Дональд Трамп ранее заявлял о намерениях снова принять участие в баллотировании на высший государственный пост США, заявил политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли.

"Фактически, как опытный шоумен он использует это (судебный процесс над ним, - ред.) по максимуму в качестве успешного, громкого, сенсационного начала своей президентской кампании", — сказал он в интервью Главреду.

По словам эксперта, Трамп уже все решил и начал предвыборную кампанию, сделав ряд острых заявлений в своем стиле – сравнил США на нынешнем этапе с Советским Союзом, обвинил прокуроров в связях с Байденом, и что это преследование имеет сугубо политический характер.

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"Соответственно, таким образом он пытается (и не без успеха) консолидировать своих сторонников, а также привлечь на свою сторону так называемых неопределившихся, причем даже среди республиканцев, потому что праймериз еще не начались. Но 8 декабря, когда должно состояться следующее заседание, уже все кандидаты будут известны и президентская кампания будет идти полным ходом. Все как по расписанию", — добавил Яли.

Дело Трампа

Как известно, экс-президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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