"Такие небрежные прически, как у отца": Джонсон опубликовал трогательный снимок с детьми

Дети смотрели футбол вместе с Борисом Джонсоном.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал трогательное фото с детьми. Они вместе были дома и смотрели футбольный матч. Снимок, который умилил пользователей соцсетей, Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter.
"Мы здесь в восторге от "львиц"! Англия, вперед", - написал Борис Джонсон.
Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание, что прически детей очень напоминают ту, что и у знаменитого отца. Волосы у них такие же светлые и короткие, а прическа милая и небрежная.
Напомним, недавно премьерминистр Великобритании Борис Джонсон сыграл свадьбу со своей женой Керри - через год после церемонии венчания. Известно, что Керри не покупала платье, в арендовала за 25 фунтов (1128 грн). Гостей на празднике поили крепкими напитками, а само празднование состоялось в роскошном поместье Дейлсфорд-Хаус.
Отставка Бориса Джонсона - что известно
7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.
В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.
В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.
В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.
Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.
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