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Скандальные выборы в Беларуси: у Тихановской назвали условие возвращения в страну

15 августа 2020, 08:00

Переезд Тихановской в Литву не был запланированным, отметила глава ее штаба.

Мороз поделилась, что Тихановская может вернуться в Беларусь при одном условии – Тихановская новости
Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь при одном условии, поделилась Мария Мороз / Скриншот

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской – Мария Мороз – сообщила, что они очень хотят вернуться из Литвы на родину.

Мороз сказала в интервью DW, что возвращение из Литвы в Беларусь возможно тогда, когда не будет угроз для их семей.

По словам собеседницы, переезд в Литву был незапланированным и неожиданным.

"Мы планируем вернуться, мы очень этого хотим, и чем скорее это произойдет, тем лучше... Но это произойдет тогда, когда не будет угроз для наших семей", – заявила глава штаба Тихановской.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Белорусская оппозиция утверждала, что во время выборов были масштабные фальсификации. Силовики жестоко расправлялись с протестующими. Светлана Тихановская 11 августа покинула Беларусь.

По данным ЦИК Беларуси, на виборах Лукашенко набрал более 80% голосов, а Тихановская – всего 5%.

Светлана Тихановская выборы в Беларуси Мария Мороз
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