Тихановская "поставила диагноз" Лукашенко и назвала его главный провал

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о закрытии границ в Беларуси.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Пул первой.

По ее словам, Лукашенко ранее уже отличался неадекватными заявлениями, поэтому его слова не стоит воспринимать всерьез.

"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все белорусы – один народ", - добавила Тихановская.