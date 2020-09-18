Тихановская "поставила диагноз" Лукашенко и назвала его главный провал

Александр Лукашенко пугает несуществующими врагами, подчеркнула Светлана Тихановская.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о закрытии границ в Беларуси.
Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Пул первой.
По ее словам, Лукашенко ранее уже отличался неадекватными заявлениями, поэтому его слова не стоит воспринимать всерьез.
"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все белорусы – один народ", - добавила Тихановская.
Ранее Тихановская сделала заявление перед встречей президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко.
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Она выразила сожаление, что Путин решил проводить переговоры с Лукашенко, которого она назвала "нелегитимным узурпатором".
- Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа.
- Участники уличных акций считают выборы сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.