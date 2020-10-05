Тихановская пояснила, для чего мечтает увидеться с Путиным

Тихановская намерена встретиться с Путиным / Reuters

Белорусская оппозиционерка и главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская пояснила, для чего хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.

Так, она якобы не понимает, почему Путин поддерживает Александра Лукашенко.

Сообщается, что на встрече в берлинской галерее искусств обсуждали роль женщин в новой Беларуси, смелость и креативность белорусов, которые раскрылись во время массовых акций. Ей также задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.

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"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - ответила она.

Она также добавила, что все те, кто вынужденно покинул Беларусь, смогут вернуться домой после смены власти.

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