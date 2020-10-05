Тихановская пояснила, для чего мечтает увидеться с Путиным

Беларусская оппозиционерка в недоумении, почему президент РФ поддерживает Лукашенко.
Белорусская оппозиционерка и главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская пояснила, для чего хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.
Так, она якобы не понимает, почему Путин поддерживает Александра Лукашенко.
Сообщается, что на встрече в берлинской галерее искусств обсуждали роль женщин в новой Беларуси, смелость и креативность белорусов, которые раскрылись во время массовых акций. Ей также задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.
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"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - ответила она.
Она также добавила, что все те, кто вынужденно покинул Беларусь, смогут вернуться домой после смены власти.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.