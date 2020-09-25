Тихановская провела переговоры с США о новых выборах президента Беларуси

Тихановская призвала США усилить давление на режим Лукашенко / Скриншот

Один из лидеров оппозиции Беларуси Светлана Тихановская провела переговоры с США по вопросу новых президентских выборов в стране. Она приветствует возвращение американского посла в РБ, однако боится, что такой шаг может означать признание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом сообщает ее Telegram-канал Пул Первой.

В сообщении речь идет о том, что Тихановская провела встречу с заместителем помощника Госдепа США Джорджем Кентом. Стороны обсудили возможность привлечения Вашингтона, Евросоюза и России к организации диалога о проведении новых президентских выборов в Беларуси.

Также политик поговорила по телефону с американскими сенаторами и депутатами палаты представителей американского Конгресса. В ходе разговоров Тихановская призвала Штаты не признавать Лукашенко президентом Беларуси и поддержать санкции против лиц, связанных с применением насилия против белорусов.

Кроме того, Тихановская опасается, что возвращение посла США в Беларусь ознаменуется фактическим признанием легитимности Лукашенко.

"Светлана Тихановская поприветствовала возможность возвращения посла США в Беларуси, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЛукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской