Тихановская провела переговоры с США о новых выборах президента Беларуси

Тихановская опасается, что возвращение посла США в Беларусь будет воспринято как признание легитимности Лукашенко.
Один из лидеров оппозиции Беларуси Светлана Тихановская провела переговоры с США по вопросу новых президентских выборов в стране. Она приветствует возвращение американского посла в РБ, однако боится, что такой шаг может означать признание Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Об этом сообщает ее Telegram-канал Пул Первой.
В сообщении речь идет о том, что Тихановская провела встречу с заместителем помощника Госдепа США Джорджем Кентом. Стороны обсудили возможность привлечения Вашингтона, Евросоюза и России к организации диалога о проведении новых президентских выборов в Беларуси.
Также политик поговорила по телефону с американскими сенаторами и депутатами палаты представителей американского Конгресса. В ходе разговоров Тихановская призвала Штаты не признавать Лукашенко президентом Беларуси и поддержать санкции против лиц, связанных с применением насилия против белорусов.
Кроме того, Тихановская опасается, что возвращение посла США в Беларусь ознаменуется фактическим признанием легитимности Лукашенко.
"Светлана Тихановская поприветствовала возможность возвращения посла США в Беларуси, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЛукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской
- Напомним, 23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко, который официально вступил на должность президента Беларуси. Церемония проходила тайно, в нарушение белорусского законодательства.
- Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси и осуждает его инаугурацию.
- Фактически переизбрание Лукашенко поддерживает Россия, однако Путин, несмотря на приглашение в Минск на Форум регионов, пока не собирается с визитом в Беларусь.
- Тем временем белорусская оппозиция назначила на воскресенье, 27 сентября, народную инаугурацию Светланы Тихановской. Мероприятие должно пройти во время массовых протестов на улицах.