Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев / akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) в стране.

По его словам, вывод сил начнется 13 января, передает Zakon.kz.

Токаев добавил, что процесс вывода контингента займет около 10 дней.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — заявил Токаев.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".

ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Реклама

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорилось, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. При этом в стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный" уровень опасности.

Позже в пятницу Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. Демонстрантов он назвал "преступниками", "убийцами" и "бандитами". По словам лидера Казахстана, вести с ними переговоры глупо.

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