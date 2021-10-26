Трагедия в Польше: молодой студент из Украины разбился насмерть, сорвавшись с высоты

ЧП произошло в одном из студенческих общежитий Люблинского технологического университета.
В Польше произошла трагедия – в Люблине нашли мертвым студента из Украины. ЧП случилось в воскресенье, 24 октября.
Трагический инцидент произошел в одном из студенческих общежитий Люблинского технологического университета, сообщает Lublin112.pl.
Возле входа в одно из общежитий был найден мертвым 22-летний гражданин Украины. Причиной смерти стало падение с высоты.
Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и спасатели. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.
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Согласно предварительного осмотра тела умершего исключено участие третьих лиц в его смерти.
На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.
Генеральное консульство Украины в Люблине пока не прокомментировало эту информацию.
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