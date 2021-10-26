Трагедия в Польше: молодой студент из Украины разбился насмерть, сорвавшись с высоты

В Польше полиция расследует смерть студента из Украины / Policja Lubelska

В Польше произошла трагедия – в Люблине нашли мертвым студента из Украины. ЧП случилось в воскресенье, 24 октября.

Трагический инцидент произошел в одном из студенческих общежитий Люблинского технологического университета, сообщает Lublin112.pl.

Возле входа в одно из общежитий был найден мертвым 22-летний гражданин Украины. Причиной смерти стало падение с высоты.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и спасатели. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.

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Согласно предварительного осмотра тела умершего исключено участие третьих лиц в его смерти.

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На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.

Генеральное консульство Украины в Люблине пока не прокомментировало эту информацию.

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Как сообщал Главред, в начале октября в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

24 сентября вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП погиб украинец. По предварительной информации, ему было около 30 лет. Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над авто - транспортное средство слетело с дороги, а затем перевернулось.