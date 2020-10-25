Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху

Лидер Америки заверил, что "легко" решит конфликт в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе легко разрешить, заявил президент США Дональд Трамп. И именно этим Штаты и намерены заняться.
"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", – пообещал Трамп во время митинга в штате Нью-Гэмпшир.
Трансляция митинга велась на YouTube-канале Трампа.
Президент США заверил, что Вашингтон уже занялся разрешением конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Ранее США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Долгожданное перемирие начнется уже 26 октября.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе вновь вспыхнуло утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле районов анклава НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- 25 октября 2020 президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает проводить военную операцию в Нагорном Карабахе.
- Также 25 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе помимо войск Азербайджана и Армении теперь находятся и военные пограничные пункты России.
- Ранее Алиев заявил, что в Баку готовы прекратить огонь при условии, согласно которому Армения согласится выполнить базовые двусторонние договоренности.
Автор: Диана Беловодская