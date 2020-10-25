Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху

Война в Карабахе - Трамп рассказал, как легко разберется с проблемой / Reuters

Конфликт в Нагорном Карабахе легко разрешить, заявил президент США Дональд Трамп. И именно этим Штаты и намерены заняться.

"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", – пообещал Трамп во время митинга в штате Нью-Гэмпшир.

Трансляция митинга велась на YouTube-канале Трампа.

Президент США заверил, что Вашингтон уже занялся разрешением конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Ранее США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Долгожданное перемирие начнется уже 26 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе