Трамп мог предложить Путину земли Украины: названы вероятные территории

Дональд Трамп якобы предлагал Владимиру Путину оккупированные регионы Украины.

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Важное из заявлений Клочка:

Кремль демонстрирует свою неготовность по минимальным договоренностям

Вероятно, переговоры с РФ будут безрезультатными

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога Валерий Клочок заявил о том, что Кремль демонстрирует свою неготовность достичь хотя бы минимальных договоренностей с Украиной.

Как подчеркнул он в колонке на Главреде, переговоры будут безрезультатными, "если гладить Путина по голове, как это делает Эрдоган".

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"История с Эрдоганом и его посредничеством в переговорах выглядит очень странно и интересно. Сам Эрдоган - очень специфический политик Эрдоган не хочет ссориться с Россией", - пояснил эксперт.

По его мнению, турецкому президенту очень интересно со всеми договариваться, "потому что он там хорошо зарабатывает. Недаром Турция уже повысила тарифы на проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%".

"Эрдоган со всеми хочет быть хорошим, но это глупость, так не работает. Он, как и европейцы, не замечает реальных угроз. Европа не замечает, что ракеты падают на территориях Румынии, Польши, Литвы. Считаю это инфантильностью и соплежуйством", - считает аналитик.

Он напомнил о том, что подлило масла в огонь и заявление министра иностранных дел Австрии Беаты Майнль-Райзингер о том, что Трамп якобы предлагал Путину оккупированные регионы Украины, включая Крым.

"Это настоящий дипломатический взрыв. Она заявила, что были определенные договоренности между Трампом и Путиным по завершению войны, а сам Трамп предполагал, что Украина, мол, на это согласится. Это было сказано не случайно, а Майнль-Райзингер - должностное лицо, которое должно отвечать за свои слова. Или она должна сказать, что это - ложь, или Трампу следует опровергнуть ее заявление и все объяснить. Потому что идея взять и отдать территории - полный бред", - уверен собеседник.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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