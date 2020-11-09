Трамп неожиданно уволил главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Марка Эспера с должности министра обороны и назначении нового главы ведомства.​

"Крис проделает отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал президент США в Twitter.

Вместо него исполняющим обязанности назначен глава антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.

Ранее ряд американских СМИ сообщали, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов. Он может уволить нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.