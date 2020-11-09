Трамп неожиданно уволил главу Пентагона

Трамп уволил министра обороны США и назначил нового главу Пентагона.
Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Марка Эспера с должности министра обороны и назначении нового главы ведомства.
"Крис проделает отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал президент США в Twitter.
Вместо него исполняющим обязанности назначен глава антитеррористического центра Кристофер Миллер.
Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.
Ранее ряд американских СМИ сообщали, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов. Он может уволить нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Дональд Трамп, который отказался признать свое поражение перед Джо Байденом, пообещал подать в суд в ближайшие дни. Трамп и его штаб предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве на выборах в Пенсильвании и других штатах, но пока не предоставили никаких доказательств.
- Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.