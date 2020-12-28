Трамп сдался и наконец подписал бюджет на 2021 год

Трамп подписал бюджет на 2021 год / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир в Twitter.

Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2000 долларов.

Одобренный президентом бюджет позволит избежать так называемого "шатдауна" – приостановки работы правительства.

Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.

Бюджет США на 2021 год – о чем сообщалось ранее: