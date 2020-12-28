Трамп сдался и наконец подписал бюджет на 2021 год

Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2000 долларов.
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир в Twitter.
Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2000 долларов.
Одобренный президентом бюджет позволит избежать так называемого "шатдауна" – приостановки работы правительства.
Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.
Бюджет США на 2021 год – о чем сообщалось ранее:
- Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии коронавируса. После чего избранный президент США Джо Байден предупредил о "разрушительных последствиях" такого решения.
- 23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.