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Трамп сдался и наконец подписал бюджет на 2021 год

28 декабря 2020, 08:05
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Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2000 долларов.

Трамп
Трамп подписал бюджет на 2021 год / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир в Twitter.

Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2000 долларов.

Одобренный президентом бюджет позволит избежать так называемого "шатдауна" – приостановки работы правительства.

Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.

Бюджет США на 2021 год – о чем сообщалось ранее:

  • Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии коронавируса. После чего избранный президент США Джо Байден предупредил о "разрушительных последствиях" такого решения.
  • 23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.

новости США Дональд Трамп госбюджет 2021
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