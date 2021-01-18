Трамп в последний день президентства готовит сюрприз для сотни американцев

Для сотни заключенных в США Трамп готовит сюрприз.
Дональд Трамп в последний день на посту президента США, 20 января, хочет помиловать или смягчить наказание примерно сотне заключенных.
Как сообщает CNN, список помилованных заключенных составили во время совещания в Белом доме, которое состоялось 17 января.
Среди "счастливчиков" те, кто был осужден за экономические преступления.
Отмечается, что Трамп говорил о помиловании людей еще в канун Рождества.
Однако эта идея отошла на второй план, после массовых акций протеста в США и штурма Капитолия.
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Импичмент Трампу - о чем ранее сообщал Главред:
- Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, по итогам которой 45-му главе государства Дональду Трампу был объявлен импичмент. Решение поддержали 232 представителя нижней палаты парламента.
- Законодатели сделали вывод, что именно Трамп подстрекал к народному восстанию в США в рамках событий у Капитолия 6 января.
- Далее процедура утверждения импичмента Трампу должна продолжиться в Сенате США. Как полагают в американской прессе, решение по данному вопросу может быть принято 20 января – в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена.
- В том случае, если Дональду Трампу будет объявлен импичмент, ему не удастся баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
Автор: Мария Тупик