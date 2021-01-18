Трамп в последний день президентства готовит сюрприз для сотни американцев

Трамп готовится помиловать около 100 людей / Reuters

Дональд Трамп в последний день на посту президента США, 20 января, хочет помиловать или смягчить наказание примерно сотне заключенных.

Как сообщает CNN, список помилованных заключенных составили во время совещания в Белом доме, которое состоялось 17 января.

Среди "счастливчиков" те, кто был осужден за экономические преступления.

Отмечается, что Трамп говорил о помиловании людей еще в канун Рождества.

Однако эта идея отошла на второй план, после массовых акций протеста в США и штурма Капитолия.

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