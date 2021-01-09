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Импичмент Трампу: названы новые сроки

9 января 2021, 11:19
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Сенат США сможет заняться рассмотрением дела об импичменте уже после того как полномочия Трампа истекут.

Дональд Трамп
Дональд Трамп снова оказался под угрозой импичмента/ Фото Reuters

Пока что действующему 45-му президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения его каденции и инаугурации победителя выборов – члена Демократической партии Джо Байдена.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на меморандум, который распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, Сенат США сможет заняться рассмотрением дела об импичменте уже после того как полномочия Трампа истекут.

Сообщается, что если не удастся добиться согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их только 19 или 20 января.

Рассмотрение импичмента Сенат сможет начать только 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), а полномочия Трампа истекают в 12:00 20 января.

"Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа - либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января", - говорится в меморандуме.

Таким образом, импичментом Трампа будет заниматься лидер демократов Чак Шумер, поскольку Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

Также пока не понятно, кто будет главой на процессе по импичменту Трампа, поскольку к этому моменту он уже не будет считаться действующим президентом. При стандартной процедуре на процессе председательствует глава Верховного суда США.

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Протесты в США и импичмент Трампу - новости США 2021:

  • Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
  • Видеообращение Трампа было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне.По данным CNN, Трамп записал видео только потому, что его президентству угрожают надвигающиеся отставки и потенциальный импичмент.

  • По данным CNN, действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку в связи с последними событиями в стране. Нет никаких шансов, что глава государства уйдет добровольно. При этом Республиканцы в Палате представителей не поддерживают объявления импичмента главе государства.
  • Председатель судебного комитета Сената США, "республиканец" Линдси Грэм заявил, что попытка объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу несет угрозу будущему президентству избранного главы государства Джо Байдена.
  • Как известно, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.

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