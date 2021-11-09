Транзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в Европу

Газпром начал наполнять топливом свои газовые хранилища в Европе / УНИАН

Корпорация Газпром во вторник, 9 ноября, увеличила прокачку газа через территории Украины и Польши. Заявка на поставки топлива в Словакию возросла с 75 до 83 миллионов кубометров. Транзитные поставки путем украинской ГТС выросли в 1,5 раза по сравнению с ситуацией на 1 ноября. Возобновлены и прямые поставки по трубопроводу Ямал-Европа, который идет в Германию через Беларусь и Польшу – они возросли более чем в два раза.

Как сообщает Интерфакс, рост транзита газа по ужгородскому транспортному коридору и путем газопровода Ямал-Европа вырос в связи с планами Газпрома по увеличению закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), о которых ранее заявляли в компании.Читайте такжеГазпром обрубил транзит газа через Украину: Россия сделала ставку на Турецкий поток

Согласно заявке на 9 ноября, прокачка топлива через Украину в Словакию возросла с 75 до 83 миллионов кубических метров газа. Транзит топлива путем Украины возрос в 1,5 раза в сравнении с ситуацией, которая фиксировалась на 1 ноября. Всего Газпром может прокачивать через украинскую ГТС 109 миллионов кубометров в сутки.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, цена на газ в Европе снова выросла из-за того, что Россия решила не продавать топливо на своей торговой площадке на этой неделе, а также не забронировала дополнительные мощности для прокачки газа. Стоимость тысячи кубометров в этот день достигала отметки в 975 долларов.

Газовый кризис в Европе и шантаж Газпрома из-за СП-2

Газовый рынок Евросоюза оказался в сложной ситуации с начала августа. Цены на газ в Европе взлетели и достигали рекордных показателей. 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива составила 1924 доллара. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Газпром может увеличить поставки топлива в Европу на 15%, после чего цена резко рухнула до 980 долларов.

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Как полагает эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин, заявления о том, что в Европе критическая ситуация с газом, могут быть преувеличением. По его мнению, проблема газового кризиса раздута Россией, в то время как в ряде стран Евросоюза достаточно запасов топлива в подземных газовых хранилищах.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину

Крутихин подчеркнул, что в ситуации, когда в странах ЕС разразился объективный энергетический кризис, Газпром отказался от дополнительной прокачки топлива путем Украины, начал отбор газа из своих ПХГ и сократил текущие объемы поставок газа.

Шантаж Газпрома и запуск Северного потока-2

Газовый кризис в странах ЕС продиктован рядом факторов, среди которых выделяют низкие запасы газа в европейских хранилищах, а также позицию Газпрома. Россияне отказываются от дополнительных поставок газа в Европу на фоне предстоящего запуска своей магистрали Северный поток-2, которая проложена в обход Украины.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. На этот год россияне забронировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок топлива в Европу, а сейчас поставили Брюсселю ультиматум: либо более дешевый газ, который пойдет через Северный поток-2, либо дорогое топливо и проблемы с его поставками путем территории Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также полагают, что высокие цены на газ в Европе спровоцированы Газпромом. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия в ситуации с сертификацией трубопровода СП-2.