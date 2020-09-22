Транзит газа в Европу - Газпром обратился с новым предложением к Нафтогазу

Прошедший аукцион по распределению мощностей на транзит газа подтолкнул Газпром к решительным действиям.
Российская энергетическая корпорация Газпром подала официальную заявку на дополнительную прокачку газа в Европу. В Москве просят Нафтогаз Украины выделить дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в октябре 2020 года.
Об этом сообщают представители пресс-службы украинской госкомпании.
Газпром нуждается в дополнительных мощностях для транспортировки природного газа по украинской газотранспортной системы в Европу в октябре. Нафтогаз Украины получил эти дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены Газпромом как дополнение к основному транзитному договору.
Предыдущий аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в минувший понедельник, 21 сентября 2020 года.
По итогам торгов Нафтогазу Украины были определены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.
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Транзит газа Газпром - что было ранее:
- В Федеральной таможенной службе РФ заявили - при продаже газа по цене в 82 долларов за 1 тысячу кубометров корпорация Газпром терпит значительные убытки.
- За последние полгода корпорация потеряла около половины своей экспортной выручки.