Транзит газа в Европу - Газпром обратился с новым предложением к Нафтогазу

Газпром обратился с новым предложением к Нафтогазу / УНИАН

Российская энергетическая корпорация Газпром подала официальную заявку на дополнительную прокачку газа в Европу. В Москве просят Нафтогаз Украины выделить дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в октябре 2020 года.

Об этом сообщают представители пресс-службы украинской госкомпании.

Газпром нуждается в дополнительных мощностях для транспортировки природного газа по украинской газотранспортной системы в Европу в октябре. Нафтогаз Украины получил эти дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены Газпромом как дополнение к основному транзитному договору.

Предыдущий аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в минувший понедельник, 21 сентября 2020 года.

По итогам торгов Нафтогазу Украины были определены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.

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