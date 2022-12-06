'Надо правильно организовать': Путина и его режим можно уничтожить, но есть лишь 1 способ - Яковенко

По мнению эксперта, именно "правильно организованное насилие" сможет уничтожить путинский режим.

Путина можно уничтожить, но есть один способ / kremlin.ru

В России и мире может исчезнуть путинская диктатура. Режим президента РФ Владимира Путина можно свергнуть, но есть лишь один способ - "правильно организованное насилие". Об этом заявил социолог, политический эксперт и журналист Игорь Яковенко, сообщает УНИАН.

Эксперт убежден, что именно насилие сможет освободить мир от российского диктатора. Прежде всего этому будет способствовать украинская армия.

"Это насилие должно быть правильно организовано. И, прежде всего, это то насилие, которое осуществляет украинская армия. Вот это та точка применения насилия, которая наиболее адекватна. А дальше, после того, как уже будет разломан этот режим, вот дальше уже возможна другая... эскалация насилия", – заявил Яковенко.

Развал России

Напомним, российский журналист Игорь Яковенко также заявил, что после освобождения армией Украины Херсона, Донбасса и Крыма в России может разразиться серьезный политический кризис. По его мнению, может наступить смута, которая завершится окончательным развалом государства.

К слову, российский оппозиционер Леонид Гозман ранее назвал два возможных сценария в России: распад государства, который будет сопровождаться войной всех против всех, или дворцовый переворот.

Во втором случае будет назначен преемник Путина, которому поставят задачу вывести войска из Украины.

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