Требует разговор с Путиным: президент Китая назвал свою версию переговоров с Байденом

Байден и Си / скриншот с видео

14 ноября состоялась встреча президента США Джо Байденом с лидером КНР Си Цзиньпином.

Глава Китая заявил о "озабоченности" войны на территории Украины и выступил за переговоры между Украиной и Россией.

Как сообщает пресс-служба МИД Китая Си отметил, китайско-американские отношения не должны быть игрой, в которой одна из сторон будет в проигрыше, поскольку успех стран является возможностью, а не вызовом.

О чем говорили Байден и Си Цзиньпин:

глава КНР заявил, что ситуация в отношениях между США и Китаем не отвечает коренным интересам двух стран и международного сообщества. Страны должны найти правильный путь сосуществования между собой;

по словам Си, политика китайской партии и правительства прозрачна и имеет яркие и четкие стратегические намерения. Китай планирует и дальше проводить независимую и мирную внешнюю политику, поддерживать систему ООН и международный порядок.

"Мы всесторонне содействуем большому омоложению китайской нации и модернизации по китайскому образцу, продолжая брать за отправную точку реализацию стремления народа к лучшей жизни, неукоснительно проводить реформы и открытость, способствовать построению открытой мировой экономики", - пишет пресс-служба.

Си отметил, китайско-американские отношения не должны быть игрой, в которой одна из сторон будет в проигрыше, поскольку успех стран является возможностью, а не вызовом.

Война в Украине

"Перед лицом такого глобального и сложного кризиса, как украинский, есть несколько моментов, заслуживающих серьезного рассмотрения:

во-первых, в конфликте и войне нет победителя;

во-вторых, не существует простого решения сложной проблемы;

в-третьих, необходимо избегать конфронтации между великими государствами Китай всегда был на стороне мира и будет продолжать призывать к миру и содействовать переговорам, поддерживая и ожидая возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, и в то же время надеется, что Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз начнут всеобъемлющий диалог с Россией", - пишет пресс-служба МИД.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит стран Большой двадцатки начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии ранее заявлял, что ожидает приезда главы Китая Си Цзиньпина и директора России Владимира Путина.

На саммите должен выступить и президент Украины Владимир Зеленский. По словам спикера Банковой Сергея Никифорова, украинский гарант вряд ли отправится на Бали. Скорее всего, Зеленский озвучит свое заявление в онлайн-формате.

Путин на Бали не поехал. Вместо него на саммит отправился глава МИД страны-оккупанта РФ Сергей Лавров. По мнению журналистов Bloomberg, Путин отказался от поездки, чтобы избежать конфликта с президентом США Джо Байденом, который называл главу Кремля военным преступником.

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