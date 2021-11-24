Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателей

Ребенок дозвонился в экстренную службу.
В Великобритании трехлетний мальчик спас маму, которая внезапно упала с лестницы. Ребенок дозвонился в службу экстренной помощи. Медики госпитализировали женщину.
Как пишет Indy 100, малышу "помог" просмотр мультфильма "Робокар Поли", в котором объясняют детям, что делать в экстренных ситуациях.
У матери хронические проблемы со здоровьем. У нее увеличена селезенка и грыжа. Она почувствовала резкую боль и потеряла сознание, поднимаясь по лестнице.
Увидев это, мальчик залез на подоконник, взял мамин телефон, и позвонил по номеру 999.
Однако там не сразу поняли язык ребенка и перенаправили звонок в полицию.
Во время ожидания ответа копов малыш перелез через детские ворота, нашел ключи от двери и открыл их. Затем передал телефон маме, которая то приходила в себя, то вновь теряла сознание.
"Я помню, как закрыла детские ворота. В следующую минуту поняла, что просыпаюсь, разговариваю с кем-то по телефону, а потом в доме была полиция… Сыну удалось подтянуть к воротам действительно тяжелый стульчик. Он перелез, достал ключи… и смог открыть входную дверь", - рассказала женщина и призвала всех родителей объяснять детям, как действовать в экстренных ситуациях.
Напомним, ранее в Днепре в клинической больнице имени Мечникова медики спасли жизнь 23-летней девушки. Ее госпитализировали с неврологическими расстройствами уже после того, как зарубежные врачи "поставили на ней крест".
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