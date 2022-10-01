Три страны могут выступить категорически против приема Украины в НАТО - Жданов

Три страны могут выступить категорически против приема Украины в НАТО / скриншот

Из-за того, что Украина подала заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке возможен раскол самого Альянса.

Категорически против приема Украины в НАТО может выступить Венгрия, рассказал военный эксперт - полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов.

По его словам, также выступить против вступления нашей страны в Альянс могут Германия и Греция.

"…я не исключаю вариант, что это (заявка Украины - Ред.) может сейчас расколоть и само НАТО. И это может стать как бы отправной точкой развала Североатлантического блока, потому что, а я даже не сомневаюсь в том, что такие страны, как Венгрия, могут выступить категорически против приема Украины в НАТО. Также можно подозревать Грецию и Германию…", - предупредил Жданов.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО словами "каждый выбрал свой путь".

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом", - говорится в заявлении Захаровой в Telegram.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

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