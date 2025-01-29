"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты, отмечает Омельченко.

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Владимир Омельченко / коллаж: Главред, фото: Fb Владимир Омельченко, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп стремится наладить тесное сотрудничество с Саудовской Аравией

Трамп может ослабить финансовую базу России

Сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок, что создаст финансовые трудности для России. Об этом в интервью Главреду сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Ситуация выглядит так, что Трамп стремится наладить более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией. Он даже планирует свой первый официальный визит именно в эту страну. Традиционно новоизбранные президенты США осуществляют первый визит в Великобританию, но Трамп делает акцент на важности Саудовской Аравии из-за ее влияния на мировую политику благодаря добыче нефти", - сказал Омельченко. видео дня

Кроме этого, напоминает эксперт, Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестировать 600 млрд долларов в США, в частности в развитие инфраструктуры и программ искусственного интеллекта.

"Это сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок. Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты. Это может произойти довольно быстро - за несколько месяцев. Саудовская Аравия потенциально способна увеличить добычу на 3-4 миллиона баррелей в сутки, что равно объемам, которые добывает Россия. Таким образом, саудовская нефть может заместить российскую в Китае и Индии, что создаст финансовые трудности для России", - отметил он..

По мнению эксперта, это может быть частью стратегии Трампа, направленной на ослабление финансовой базы России, которая использует доходы от нефти для войны в Украине.

"Однако сработает ли этот план - вопрос остается открытым", - резюмирует он.

Снижение цен на нефть и переговоры о мире с РФ

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - говорил Трамп.

На форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - сказал новый глава Белого дома.

24 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

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