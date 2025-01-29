Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

Виталий Кирсанов
29 января 2025, 12:45
71
Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты, отмечает Омельченко.
Владимир Омельченко
Владимир Омельченко / коллаж: Главред, фото: Fb Владимир Омельченко, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Трамп стремится наладить тесное сотрудничество с Саудовской Аравией
  • Трамп может ослабить финансовую базу России

Сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок, что создаст финансовые трудности для России. Об этом в интервью Главреду сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Ситуация выглядит так, что Трамп стремится наладить более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией. Он даже планирует свой первый официальный визит именно в эту страну. Традиционно новоизбранные президенты США осуществляют первый визит в Великобританию, но Трамп делает акцент на важности Саудовской Аравии из-за ее влияния на мировую политику благодаря добыче нефти", - сказал Омельченко.

видео дня

Кроме этого, напоминает эксперт, Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестировать 600 млрд долларов в США, в частности в развитие инфраструктуры и программ искусственного интеллекта.

"Это сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок. Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты. Это может произойти довольно быстро - за несколько месяцев. Саудовская Аравия потенциально способна увеличить добычу на 3-4 миллиона баррелей в сутки, что равно объемам, которые добывает Россия. Таким образом, саудовская нефть может заместить российскую в Китае и Индии, что создаст финансовые трудности для России", - отметил он..

По мнению эксперта, это может быть частью стратегии Трампа, направленной на ослабление финансовой базы России, которая использует доходы от нефти для войны в Украине.

"Однако сработает ли этот план - вопрос остается открытым", - резюмирует он.

Снижение цен на нефть и переговоры о мире с РФ

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - говорил Трамп.

На форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - сказал новый глава Белого дома.

24 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель.

Другие новости:

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    ОПЕК нефть Саудовская Аравия Владимир Омельченко Дональд Трамп цены на нефть новости Украины и мира
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

    Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

    13:27Украина
    Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

    Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

    13:23Мир
    Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

    Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

    12:52Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

    В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

    Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

    Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

    Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

    Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

    Последние новости

    13:48

    Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

    13:38

    Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

    13:29

    Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

    13:27

    Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

    13:23

    Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
    12:52

    Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

    12:45

    "Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

    12:44

    Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

    12:28

    Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

    Реклама
    12:22

    Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

    12:17

    НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

    12:08

    "Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

    12:06

    Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

    11:55

    Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

    11:35

    Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

    11:16

    Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

    11:02

    США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

    10:57

    Китайский гороскоп на завтра 30 января: Лошадям - сплетни, Петухам - страх

    10:56

    Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

    10:15

    В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

    Реклама
    10:10

    В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

    09:46

    Бывшая жена Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода - детали

    09:45

    Китайский гороскоп на февраль 2025: Тиграм - испытание, Змеям - счастье

    09:21

    Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

    09:14

    "Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

    09:00

    В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

    08:40

    Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

    08:36

    Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

    08:17

    "Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

    08:13

    Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

    08:00

    Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огнямнение

    07:47

    "Посылать таких": путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ из США - детали

    07:24

    РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах – DeepState

    06:49

    Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

    06:15

    Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

    06:10

    Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

    06:00

    Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

    05:35

    Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

    05:00

    Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

    04:37

    Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

    Реклама
    04:16

    3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

    04:04

    Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

    03:24

    Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

    03:08

    "Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикойВидео

    02:32

    Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

    02:02

    Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

    01:54

    РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

    01:30

    "Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

    01:12

    Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

    00:49

    ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Война с Россией
    Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
    Интересное
    Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять