"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

Кратко:
- Трамп стремится наладить тесное сотрудничество с Саудовской Аравией
- Трамп может ослабить финансовую базу России
Сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок, что создаст финансовые трудности для России. Об этом в интервью Главреду сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Ситуация выглядит так, что Трамп стремится наладить более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией. Он даже планирует свой первый официальный визит именно в эту страну. Традиционно новоизбранные президенты США осуществляют первый визит в Великобританию, но Трамп делает акцент на важности Саудовской Аравии из-за ее влияния на мировую политику благодаря добыче нефти", - сказал Омельченко.видео дня
Кроме этого, напоминает эксперт, Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестировать 600 млрд долларов в США, в частности в развитие инфраструктуры и программ искусственного интеллекта.
"Это сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок. Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты. Это может произойти довольно быстро - за несколько месяцев. Саудовская Аравия потенциально способна увеличить добычу на 3-4 миллиона баррелей в сутки, что равно объемам, которые добывает Россия. Таким образом, саудовская нефть может заместить российскую в Китае и Индии, что создаст финансовые трудности для России", - отметил он..
По мнению эксперта, это может быть частью стратегии Трампа, направленной на ослабление финансовой базы России, которая использует доходы от нефти для войны в Украине.
"Однако сработает ли этот план - вопрос остается открытым", - резюмирует он.
Снижение цен на нефть и переговоры о мире с РФ
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - говорил Трамп.
На форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.
"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - сказал новый глава Белого дома.
24 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель.
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Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
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