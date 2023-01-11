'Трудные времена': Путин цинично 'сопереживает' людям с оккупированных территорий Украины

Российский диктатор без всякого упрека совести заявляет о "трудных временах" на территориях, куда пришли захватчики.

Российский диктатор цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий Украины / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин, армия которого пришла на территорию Украины и терроризирует мирных людей, цинично заявил, что он якобы "сопереживает" украинцам с оккупированных территорий. Об этом Путин пожаловался во время онлайн-встречи с членами российского правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, российский диктатор без всякого упрека совести заявляет о "трудных временах" на территориях, куда пришли захватчики. Кроме того, Путин сказал о неких "конкретных целях" на захваченных территориях, которые страна-агрессор собралась поставить перед собой. Более того, глава Кремля считает, что именно этого ждут украинцы.

"Я понимаю, что ситуация на "новых субъектах" сложная, на отдельных территориях идут боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их. Добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена", - цинично заявил кремлевский диктатор.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

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