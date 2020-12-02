Турция поможет Украине с возвращением Крыма: в Анкаре сделали заявление

Турция готова продолжать укреплять отношения с Украиной в сфере оборонной промышленности, заверили в турецком МИД.
Анкара намерена продолжать сотрудничество с Киевом по вопросам военной и оборонной промышленности. Турция поддерживает создание Украиной Крымской платформы по вопросам деоккупации украинского полуострова.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем аккаунте в микроблоге Twitter, комментируя итоги переговоров со глава МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По словам дипломата, Анкара готова и в дальнейшем сотрудничать с Киевом по вопросам стратегических направлений. Турция поддерживает Крымскую платформу.
"Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "крымской платформы", - подчеркнул Чавушоглу.Читайте такжеОлег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий
Крымская платформа
- Президент Украины 16 октября в ходе своего официального визита в Анкару заявил, что Киев создает Крымскую платформу, задачами которой являются обеспечение защиты прав человека на аннексированном полуострове и выработка решений по возвращению территории.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Анкара не признает захваченный полуостров территорией России и выразил готовность турецкой стороны присоединиться к переговорной площадке по Крыму.
- 26 октября в МИД Украина заверили, что США готовы поддержать Киев по вопросу реализации Крымской платформы.