У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным

Вашингтон и Москва продолжают переговоры по организации американо-российского саммита.
Администрация президента США Джо Байдена на данный момент не готова назвать время и место встречи главы государства с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Стороны продолжают переговоры и работают над организацией проведения американо-российского саммита. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе регулярного брифинга она сказала, что Вашингтон и Москва пока не определили конкретное место и время встречи двух президентов.
"Мы не готовы назвать место и время встречи", - уточнила Псаки, подчеркнув, что работа над деталями переговоров двух лидеров еще продолжается.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным предложил ему провести встречу в Европе с целью обсуждения отношений двух стран.
- Отношения США и России после этого разговора ухудшились: стороны обменялись санкциями, а Москва включила Штаты в список недружественных государств.
- Однако переговоры по встрече Путина и Байдена по-прежнему продолжаются. В Кремле заявляли, что саммит России и США может пройти уже в июне.
- Глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждал, что встреча Байдена и Путина может состояться уже в ближайшие недели. Рассматривается возможность проведения переговоров в Исландии.
- 24 мая швейцарская газета Tages-Anzeiger и журналист американского телеканала NBC Джефф Беннет сообщили, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в ближайшие две недели в Женеве.
Автор: Андрей Ганжа