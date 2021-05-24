У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным

В Белом доме не готовы назвать время и место встречи Байдена и Путина / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена на данный момент не готова назвать время и место встречи главы государства с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Стороны продолжают переговоры и работают над организацией проведения американо-российского саммита. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе регулярного брифинга она сказала, что Вашингтон и Москва пока не определили конкретное место и время встречи двух президентов.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - уточнила Псаки, подчеркнув, что работа над деталями переговоров двух лидеров еще продолжается.

Встреча Байдена и Путина