В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отреагировал на сообщение издания CNN, что американский миллиардер Илон Маск мог помешать атаке Украины на Черноморский флот.
Скибицкий в эфире национального телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, что эти сообщения надо проверить, поэтому Украина не будет обвинять Илона Маска в подыгрывании России.
"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос", - констатировал Скибицкий.видео дня
Кроме того, в ГУР отметили, что РФ проводит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию.
Несмотря на это, по словам Скибицкого, со Starlink у украинских бойцов действительно было несколько проблем, впрочем, они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.
Напомним, что Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. По данным СМИ, Илон Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма. Он отметил, что в районе Крыма Starlink не работала.
Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать. Соглашение между Пентагоном и Starlink было заключено для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций.
Больше интересных новостей:
- Зеленский не против проведения выборов в 2024 году
- Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ
- Российские штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины удерживает наступление