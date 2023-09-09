В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

В ГУР сообщили, что РФ проводит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию.

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Мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Instagram

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отреагировал на сообщение издания CNN, что американский миллиардер Илон Маск мог помешать атаке Украины на Черноморский флот.

Скибицкий в эфире национального телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, что эти сообщения надо проверить, поэтому Украина не будет обвинять Илона Маска в подыгрывании России.

"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос", - констатировал Скибицкий. видео дня

Кроме того, в ГУР отметили, что РФ проводит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию.

Несмотря на это, по словам Скибицкого, со Starlink у украинских бойцов действительно было несколько проблем, впрочем, они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.

Напомним, что Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. По данным СМИ, Илон Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма. Он отметил, что в районе Крыма Starlink не работала.

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать. Соглашение между Пентагоном и Starlink было заключено для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций.

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