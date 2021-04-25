У Лаврова опустились до цитат про дураков в ответ на высылку дипломатов

Мария Захарова / Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Чехии не было оснований для обвинения России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Как подчеркнула она в эфире канала Россия 1, Прага не располагает соответствующими доказательствами, передает ТАСС.

"Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то чтобы доказательств у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование", — ответила представитель ведомства на подозрения Чехии.

Отметим, что накануне Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией.

Она процитировала слова чешского писателя Карела Чапека. "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...", — написала представитель министерства и попросила найти конец цитаты "самим". Оригинальная цитата Чапека, которую привела Захарова, оканчивается словами "то же самое и с дураками".

Читайте такжеУ Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.

Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

Что произошло в Чехии в 2014 году