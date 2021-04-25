У Лаврова опустились до цитат про дураков в ответ на высылку дипломатов

Мария Захарова заявила, что у Чехии не было оснований для обвинения России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Чехии не было оснований для обвинения России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.
Как подчеркнула она в эфире канала Россия 1, Прага не располагает соответствующими доказательствами, передает ТАСС.
"Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то чтобы доказательств у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование", — ответила представитель ведомства на подозрения Чехии.
Отметим, что накануне Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией.
Она процитировала слова чешского писателя Карела Чапека. "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...", — написала представитель министерства и попросила найти конец цитаты "самим". Оригинальная цитата Чапека, которую привела Захарова, оканчивается словами "то же самое и с дураками".
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Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:
- Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
- "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
- Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
Что произошло в Чехии в 2014 году
- 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
- Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
- В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.