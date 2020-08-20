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У Лукашенко бряцают оружием у границ ЕС: Минск перебрасывает войска на запад страны

20 августа 2020, 17:09

Беларусь проведет учения у границы с Польшей и Литвой.

Лукашенко
Военные маневры утверждены Лукашенко / Reuters

Власти республики Беларусь заявили об угрозах государству и решили провести новые масштабные тактические учения неподалеку от границы с Польшей и Литвой. Александр Лукашенко уже одобрил военные маневры.

Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Согласно заявлению главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина, Минск фиксирует вмешательство во внутренние дела государства, поэтому было принято решение о проведении военных маневров на Гродненском направлении.

"Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого мною принято решение о проведении комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на Гродненском направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства и им утверждено", - сказал Хренин.

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Напомним, в среду, 19 августа, избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко поручил МИД донести позицию официального Минска до стран-лидеров ЕС и их руководителей, а также до Украины и Владимира Зеленского.

Вместе с тем он предостерег приграничные страны от проведения военных маневров у границ Беларуси, пригрозив последствиями.

"Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - сказал Лукашенко.

Тем временем в оппозиции Беларуси намереваются провести новые выборы президента осенью и приглашают принять в них участие Лукашенко.

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