У Лукашенко признались, в каком случае используют армию

Подконтрольные президенту Лукашенко белорусские военные рассказали, в каком случае планируется их использование
Протесты в Беларуси ‒ власти страны планируют использовать вооруженные силы в качестве варианта реагирования на военные внешние угрозы.
Об этом сообщает портал БелТА со ссылкой на заявление начальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Олега Воинова.
"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", ‒ заявил он.
Читайте такжеРоссия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам массовых акций протеста против власти Александра Лукашенко тем, что в ближайшее время они могут иметь дело с армией.
- До того в Беларуси провели учения на западном направлении – у границ Польши и Литвы. Как утверждают представители белорусских властей, учения были направлены на ликвидацию потенциальной угрозы, которая якобы исходит от Вильнюса и Литвы.
Автор: Дмитрий Видоменко