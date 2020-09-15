У Лукашенко признались, в каком случае используют армию / Reuters

Протесты в Беларуси ‒ власти страны планируют использовать вооруженные силы в качестве варианта реагирования на военные внешние угрозы.

Об этом сообщает портал БелТА со ссылкой на заявление начальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Олега Воинова.

"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", ‒ заявил он.

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