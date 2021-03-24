У Навального сильные боли и отнимается нога – соратники

Навальный за решеткой не мог наступать на ногу, поделился руководитель сети его штабов.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов узнал, что создатель ФБК – осужденный и отправленный в колонию российский оппозиционер Алексей Навальный – чувствует сильные боли в спине, у него отнимается нога.
Политик не мог наступать на ногу, говорится в сообщении от руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, которое в Twitter опубликовал Жданов.
Волков узнал плохие новости о Навальном от его адвокатов.
Защитники политика отметили, что не смогли попасть к нему в назначенный день. По их мнению, оппозиционер может находиться в больнице, а этот факт пытается скрыть администрация колонии.
"…С конца прошлой недели (15-21 марта – Ред.) он испытывает сильные боли в спине. Передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать. При этом за все время он получил две таблетки Ибупрофена (противовоспалительный препарат – Ред.)…", – поделились адвокаты.
- Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление, его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты пришли к выводу, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок. Политик обвинил в причастности к отравлению президента РФ Владимира Путина.
- Навальный вернулся в Россию в январе, его задержали и арестовали. Основанием для лишения свободы стало то, что на родине политика объявили в розыск в конце декабря прошлого года.
- Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, которые связаны с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- В ряде городов страны были митинги за освобождение оппозиционера. Силовики жестко расправлялись с митингующими, было много задержанных.
- В начале февраля суд приговорил Навального по делу Ив Роше к 3,5 года колонии общего режима.
- Политик находится в исправительной колонии №2, расположенной в городе Покров.
- Евросоюз, США, Британия и Канада вступились за оппозиционера и ввели санкции против России.