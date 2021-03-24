У Навального сильные боли и отнимается нога – соратники

У Алексея Навального были сильные боли, сообщили его соратники / Reuters

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов узнал, что создатель ФБК – осужденный и отправленный в колонию российский оппозиционер Алексей Навальный – чувствует сильные боли в спине, у него отнимается нога.

Политик не мог наступать на ногу, говорится в сообщении от руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, которое в Twitter опубликовал Жданов.

Волков узнал плохие новости о Навальном от его адвокатов.

Защитники политика отметили, что не смогли попасть к нему в назначенный день. По их мнению, оппозиционер может находиться в больнице, а этот факт пытается скрыть администрация колонии.

"…С конца прошлой недели (15-21 марта – Ред.) он испытывает сильные боли в спине. Передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать. При этом за все время он получил две таблетки Ибупрофена (противовоспалительный препарат – Ред.)…", – поделились адвокаты.

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