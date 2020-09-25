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У Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg

25 сентября 2020, 20:26

При таком сценарии Россия будет вынуждена перенести парламентские выборы 2021 года.

Трамп
России нужно, чтобы выборы президента США выиграл Трамп - Bloomberg / Reuters

В Кремле серьезно опасаются, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет выборы "демократу" Джо Байдену, который наверняка будет проводить жесткую политику против России. В связи с этим россияне могут перенести парламентские выборы 2021 года и проведут их до введения американских санкций.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, в Кремле и Совбезе России очень много работают над тем, чтобы выработать стратегию Москвы на случай поражения Дональда Трампа.

Инсайдеры издания из Кремля утверждают, что победа Байдена может стать ударом для России. Если "демократ" одержит триумф на выборах, россияне будут вынуждены перенести выборы в Госдуму, назначенные на 2021 год. Москве важно провести избирательный процесс до того, как будут введены новые американские санкции.Читайте такжеПутин предложил США сделку: президент России сделал заявление

"Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов", - сказал Bloomberg один из источников в близких к власти РФ кругах.

  • Дональд Трамп избран президентом Америки от Республиканской партии 8 ноября 2016 года. Официально политик вступил на пост главы государств 20 января 2017 года.
  • Во время избирательной кампании его неоднократно связывали с Россией, которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США.
  • Дональд Трамп был избран на пост президента США от Республиканской партии 8 ноября 2016 года. С 20 января 2017 года политик официально стал главой государства.
  • Сам Трамп уже на посту президента США заявлял о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года.
  • Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года. Главные кандидаты – Дональд Трамп от "республиканцев" и бывший вице-президент США, кандидат от "демократов" Джо Байден.
  • Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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