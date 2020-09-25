У Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg

России нужно, чтобы выборы президента США выиграл Трамп - Bloomberg / Reuters

В Кремле серьезно опасаются, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет выборы "демократу" Джо Байдену, который наверняка будет проводить жесткую политику против России. В связи с этим россияне могут перенести парламентские выборы 2021 года и проведут их до введения американских санкций.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, в Кремле и Совбезе России очень много работают над тем, чтобы выработать стратегию Москвы на случай поражения Дональда Трампа.

Инсайдеры издания из Кремля утверждают, что победа Байдена может стать ударом для России. Если "демократ" одержит триумф на выборах, россияне будут вынуждены перенести выборы в Госдуму, назначенные на 2021 год. Москве важно провести избирательный процесс до того, как будут введены новые американские санкции.Читайте такжеПутин предложил США сделку: президент России сделал заявление

"Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов", - сказал Bloomberg один из источников в близких к власти РФ кругах.