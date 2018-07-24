"Они точно не хотят Трампа": президент США опасается вмешательства РФ в следующие выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что он считает вполне вероятным вмешательство России в будущие президентские выборы 2020 года, чтобы не допустить его победы.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, чтобы иметь влияние на будущие выборы. Исходя из того, что ни один президент не был более жестким к России, чем я, они будут очень настояло продвигать демократов. Они точно не хотят Трампа", - написал американский президент в своем Twitter.

I'm very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

На пресс-конференции Трамп сообщил, что не видит причин не верить словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. На следующих день после саммитаТрамп назвал свои слова оговоркой, добавив, что доверяет выводам американских спецслужб по этому делу.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

19 июля глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть "абсолютно ясные" свидетельства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы (...) Мы обнаружили это в середине 2015-го и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - сказал Цукерберг.