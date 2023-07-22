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"У Путина есть страх": экс-нелегал КГБ объяснил, где были двойники во время бунта Пригожина

Анна Ярославская
22 июля 2023, 01:33
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Настоящий Путин точно сбежал из Москвы во время мятежа "вагнеровцев". При этом он мог взять с собой премьер-министра Мишустина и своих двойников.
Сергей Жирнов, Владимир Путин
Сергей Жирнов считает, что Путин точно сбежал из Москвы по время бунта Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин вероятнее всего сбежал из Москвы во время военного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Хозяин Кремля, возможно, прихватил вместе с собой премьер-министра и даже двойников. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов.

"Настоящий Путин, безусловно, сбежал. Настоящий Путин – очень трусливый и очень слабый человек, и он, безусловно, сбежал, то ли в Питер, то ли на Валдай, то ли на Урал, то ли на Алтай – куда угодно, лишь бы только не оставаться в Москве. В этом я убеждён на 100 процентов", - считает Жирнов.

Он добавил, что во время бунта "вагнеровцев" двойника Путина не выпустили на публику, потому что сам российский диктатор психологически был к этому не готов.

"У Путина была вот какая боязнь. Если бы он сам сбежал, а в Кремле, допустим, остался премьер-министром Мишустин, то он знает, что по Конституции власть автоматически переходит премьер-министру. Поэтому он обязательно взял с собой и премьер-министра. И по той же причине он, скорее всего, предпочел не оставить там двойника. Потому что, в конце концов, на зеленом телевизионном экране всегда можно снять себя на фоне Дворцовой площади Кремля и выдать это хромакеем. Это, в общем-то, давняя телевизионная вещь, которую теперь используют даже блогеры. А если ее использовать хорошо и красиво, то ему и не нужно быть в Кремле физически, чтобы что-то там вещать", - сказал Жирнов.

Он предположил, что Путин мог либо взять с собой двойников, либо приказал их изолировать.

"Потому что боялся, что этот двойник выйдет и от имени Путина скажет, что прекращает войну и передает полномочия Пригожину. Потому что такой вариант при дворцовом перевороте тоже возможен. Я так думаю, что Путин этого боялся гораздо больше, чем того, что его никто не увидит в Кремле", - резюмировал Жирнов.

Смотрите полное интервью Сергея Жирнова Главреду:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Военный мятеж Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что после этого мятежа Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина. Все дело в том, что Пригожин пытается остаться в информационном поле и он время от времени о себе напоминает.

Стоит отметить, что Зеленский не исключил новый бунт в РФ. Он убежден, что Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков.

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новости России Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Сергей Жирнов
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