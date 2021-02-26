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У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна

26 февраля 2021, 18:10

Россия выступает за урегулирование кризиса в Армении в рамках правовых норм, сказал Дмитрий Песков.

Путин
В Кремле сказали, что Путин не заявлял о поддержке правительства Пашиняна / Reuters

Российский президент Владимир Путин достаточно четко высказался о ситуации, связанной с урегулированием политического кризиса в Армении. Формулировка содержала всю полноту информации, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция Кремля заключается в том, что конфликтная ситуация в Армении должна быть разрешена в рамках закона. Это четко отмечено в заявлении.

"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", - подчеркнул Песков.

Напомним, в четверг, 25 февраля, по мотивам обострения политического кризиса в Армении состоялись телефонные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. По итогам дискуссии в Кремле заявили, что позиция Путин призвал решить проблему в рамках закона.

Однако армянская пресса обратила внимание на разные формулировки двух сторон по итогам разговора. У Пашиняна заявили, что "президент Путин высказал поддержку законным властям Армении…", тогда как в опубликованном заявлении Кремля таких слов не было.Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

Попытка военного переворота в Армении

  • В Армении 25 февраля случилось новое обострение политического кризиса. Генштаб Вооруженных сил выступил за отставку правительства Никола Пашиняна после того, как был уволен заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. Премьер назвал требование армии попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
  • Люди вышли на митинги, в которых участвовали сторонники и противники действующей власти. Акции сопровождались стычками противоборствующих сторон.
  • Протесты в Армении периодически проходят с ноября прошлого года. Подписание Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября заявления о завершении конфликта в Нагорном Карабахе было воспринято армянским обществом как капитуляция. В стране винят в поражении на войне правительство Пашиняна и призывают к его отставке.

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