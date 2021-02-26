У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна

В Кремле сказали, что Путин не заявлял о поддержке правительства Пашиняна / Reuters

Российский президент Владимир Путин достаточно четко высказался о ситуации, связанной с урегулированием политического кризиса в Армении. Формулировка содержала всю полноту информации, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция Кремля заключается в том, что конфликтная ситуация в Армении должна быть разрешена в рамках закона. Это четко отмечено в заявлении.

"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", - подчеркнул Песков.

Напомним, в четверг, 25 февраля, по мотивам обострения политического кризиса в Армении состоялись телефонные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. По итогам дискуссии в Кремле заявили, что позиция Путин призвал решить проблему в рамках закона.

Однако армянская пресса обратила внимание на разные формулировки двух сторон по итогам разговора. У Пашиняна заявили, что "президент Путин высказал поддержку законным властям Армении…", тогда как в опубликованном заявлении Кремля таких слов не было.Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

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