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У Путина оценили эффективность санкций Запада против России

19 февраля 2021, 13:35
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В России надеются, что США и ЕС не будут вводить дополнительных ограничений в отношении Москвы.

Дмитрий Песков
Санкции Запада против России не достигают своей цели - Песков / ТАСС

В Кремле пока не знают, какие новые санкции готовят США и Евросоюз в отношении России и надеются, что Запад не будет идти по пути введения ограничений. При этом международное санкционное давление на РФ не является эффективным, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В частности, он прокомментировал вопрос о публикациях американского агентства Bloomberg по поводу введения Брюсселем и Вашингтоном новых санкций против России. По его словам, в Москве надеются, что дополнительных ограничений Запад вводить не будет.

"Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления", - сказал Песков.

Кроме того, в Кремле полагают, что международные ограничения не достигают своей цели – давление на Россию при помощи санкций "неоднократно продемонстрировало свою неэффективность".Читайте такжеУ Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом

Отношения России и Запада

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля допустил возможность разрыва отношений России и Евросоюза в том случае, если Брюссель будет вводить серьезные санкции, направленные на стратегические секторы экономики России.
  • Позже в Кремле заявили, что СМИ допустили некорректную трактовку заявления Лаврова. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если против Москвы введут новые санкции, российские власти вынуждены будут пойти на крайние меры.
  • Администрация Джо Байдена уже 19 февраля может представить доклад о новых санкциях против Северного потока-2. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ограничения будут введены в отношении российских компаний. Вероятнее всего, немецкие юридические лица под санкции не попадут.

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