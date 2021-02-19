У Путина оценили эффективность санкций Запада против России

Санкции Запада против России не достигают своей цели - Песков / ТАСС

В Кремле пока не знают, какие новые санкции готовят США и Евросоюз в отношении России и надеются, что Запад не будет идти по пути введения ограничений. При этом международное санкционное давление на РФ не является эффективным, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В частности, он прокомментировал вопрос о публикациях американского агентства Bloomberg по поводу введения Брюсселем и Вашингтоном новых санкций против России. По его словам, в Москве надеются, что дополнительных ограничений Запад вводить не будет.

"Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления", - сказал Песков.

Кроме того, в Кремле полагают, что международные ограничения не достигают своей цели – давление на Россию при помощи санкций "неоднократно продемонстрировало свою неэффективность".Читайте такжеУ Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом

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